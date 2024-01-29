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Стало известно о степени серьёзности повреждения форварда «Вашингтона» Пасиоретти

Стало известно о степени серьёзности повреждения форварда «Вашингтона» Пасиоретти
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35-летний американский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Макс Пасиоретти, получивший повреждение в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» (4:5 ОТ), сможет помочь команде уже в ближайших играх.

«Для интересующихся отвечу, что Пасиоретти досрочно завершил игру с «Далласом» в качестве меры предосторожности. Это никак не связано с его предыдущими травмами ахилла. Думаю, что он будет в составе «Кэпиталз» в следующем матче», — гласит заявление агента хоккеиста Аллана Уэлша в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, 35-летний Пасиоретти в текущем сезоне провёл за «Вашингтон» 12 матчей, в которых отметился одной заброшенной шайбой и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до конца нынешнего сезона на общую сумму в $ 4 млн ($ 2 млн заложены в бонусы).

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