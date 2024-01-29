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The Score назвал Бучневича лучшим игроком «Сент-Луиса» в нынешнем сезоне

The Score назвал Бучневича лучшим игроком «Сент-Луиса» в нынешнем сезоне
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Портал The Score обновил собственный рейтинг, в котором выбирает лучших игроков каждой из команд НХЛ в нынешнем сезоне. В «Сент-Луис Блюз» таким хоккеистом назван 28-летний российский нападающий Павел Бучневич.

«Отмотаем время назад. С тех пор, как в начале ноября Бучневич назвал свой старт в нынешнем сезоне «ужасным», он сделал 16 результативных передач, набрав в общей сложности 36 очков в 37 матчах. Неплохо, совсем неплохо…» — гласит заметка авторов The Score.

Напомним, в нынешнем сезоне Бучневич провёл 46 матчей в составе «Сент-Луиса», в которых отметился 39 (17+22) результативными действиями при показателе полезности «+11». Всего в НХЛ на его счету 377 (152+225) очков в 483 встречах с коэффициентом полезности «+61».

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