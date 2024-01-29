Игра СКА с «Локомотивом» стала последней в «Ледовом дворце» перед переездом на «СКА Арену»

СКА провёл заключительную встречу на стадионе «Ледовый дворец», в которой уверенно победил ярославский «Локомотив» (3:0). Уже следующую домашнюю серию подопечные Романа Ротенберга начнут на новой «СКА Арене».

Первый матч СКА на новом спортивном сооружении состоится 11 февраля, когда армейцы примут на домашнем льду «Сочи».

Напомним, «СКА Арена» стала самым большим в мире хоккейным стадионом с вместимостью 21 500 зрителей, опередив знаменитую арену «Белл-центр» в Монреале. Строительство арены обошлось в 60 млрд рублей – эта сумма превышает ту, которая была потрачена при строительстве футбольной «Газпром Арены» (до 52 млрд). Спортивная площадка располагается на месте снесённого СКК «Петербургский».