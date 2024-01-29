Кудашов — о перестановках в ходе матча: не хочу рассказывать. Это был умышленный ход

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о том, в чём заключалась его задумка в изменениях по ходу домашней встречи регулярного чемпионата КХЛ с подмосковным «Витязем» (1:2).

«Зачем поменял три звена уже в конце первого периода? Не хочу рассказывать, потому что у меня были свои планы и стратегия на будущее. Пока не буду говорить. Ближе к решающим играм вообще информации будет всё меньше и меньше. Это был умышленный ход. Это не просто так и не спонтанно. Там были проверки, которые были нужны.

Чернышов на буллите? Он его заработал и поехал бить.

Неудачная серия может сказаться на настрое команды перед плей-офф? А вы мне скажите, если все матчи выигрывать, это хорошо скажется в преддверии плей-офф? Доживём до плей-офф и тогда посмотрим», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.