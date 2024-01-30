Жамнов оценил возвращение Морозова в матче с «Торпедо», не игравшего с ноября 2023 года

Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов оценил выступление 23-летнего российского нападающего Ивана Морозова в прошедшей встрече регулярного чемпионата КХЛ с нижегородским «Торпедо» (3:2).

«Возвращение Морозова? Он соскучился по игре, рвался в бой. Два месяца — это большой срок. Он сыграл достойно, на своём уровне. Морозов — стержень тройки, у них есть взаимопонимание с Голдобиным и Порядиным. Когда центральный возвращается в звено, все понимают, что от кого ожидать. Сейчас Ваня почувствует игровой ритм, и будет намного лучше всё.

Передача Цыплакова? Молодец, увидел, отдал. Пас хороший», — приводит слова Жамнова пресс-служба КХЛ на официальном сайте лиги.

Отметим, что Морозов из-за травмы не принимал участия в матчах «Спартака» с ноября 2023 года. В прошедшей игре с «Торпедо» он отметился результативной передачей, набрав 32-е (9+23) очко в 31-м матче нынешнего сезона.