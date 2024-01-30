В «Куньлуне» оценили драку своего полевого игрока с голкипером ХК «Сочи»

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Виктор Игнатьев после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ с ХК «Сочи» (4:2) прокомментировал драку нападающего своей команды Девина Броссо с голкипером соперника Михаилом Бердиным.

«Очень хороший первый период в нашем исполнении, резво мы его начали, удалось повести в счёте. В принципе, это задало тон на всю игру. Во втором периоде была обоюдоострая игра, немного нас подкосили удаления, игра выровнялась.

Драка Михаила Бердина и Девина Броссо? Абсолютно нормально, никто никому не хочет уступать. Один игрок разозлился, другой — тоже, выпустили пар, и игра продолжилась дальше. Это часть игры, она была, есть и будет. Когда никто никому не хочет уступать, такие вещи случаются, это часть хоккея», — приводит слова Игнатьева пресс-служба КХЛ.