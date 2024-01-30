Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В «Куньлуне» оценили драку своего полевого игрока с голкипером ХК «Сочи»

В «Куньлуне» оценили драку своего полевого игрока с голкипером ХК «Сочи»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Виктор Игнатьев после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ с ХК «Сочи» (4:2) прокомментировал драку нападающего своей команды Девина Броссо с голкипером соперника Михаилом Бердиным.

«Очень хороший первый период в нашем исполнении, резво мы его начали, удалось повести в счёте. В принципе, это задало тон на всю игру. Во втором периоде была обоюдоострая игра, немного нас подкосили удаления, игра выровнялась.

Драка Михаила Бердина и Девина Броссо? Абсолютно нормально, никто никому не хочет уступать. Один игрок разозлился, другой — тоже, выпустили пар, и игра продолжилась дальше. Это часть игры, она была, есть и будет. Когда никто никому не хочет уступать, такие вещи случаются, это часть хоккея», — приводит слова Игнатьева пресс-служба КХЛ.

Материалы по теме
Сумасшедшее поражение «Магнитки», русский вратарь уложил канадца в драке. Итоги дня в КХЛ
Сумасшедшее поражение «Магнитки», русский вратарь уложил канадца в драке. Итоги дня в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android