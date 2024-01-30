«Мы соскучились по нему». Порядин — о возвращении Морозова в состав «Спартака»

Нападающий «Спартака» Павел Порядин после победы над «Торпедо» (3:2) рассказал о возвращении Ивана Морозова в состав красно-белых.

«Приятно, конечно, было снова сыграть с Морозовым, мы соскучились по нему. У нас были неплохие моменты, но я сыграл сумбурно. Ритм игровой потерял. Мы уже играли с „Торпедо“, поэтому понимали, что это интересная и активная команда. Ничем особенно она не удивила. Почему „Спартак“ быстро пропускал? „Торпедо“ исполняло моменты, а мы ошибались. Так они и забивали. Это хоккей», — приводит слова Порядина «РБ Спорт».

Отметим, что Морозов из-за травмы не принимал участия в матчах «Спартака» с ноября 2023 года. В прошедшей игре с «Торпедо» он отметился результативной передачей, набрав 32-е (9+23) очко в 31-м матче нынешнего сезона.

Ранее оценил выступление Ивана Морозова в игре с нижегородским клубом главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.