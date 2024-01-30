Тренер СКА Ротенберг: в плей-офф мы все живём на базе

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победного матча с «Локомотивом» (3:0) поделился ожиданиями от переезда на «СКА Арену» и рассказал о подготовке к плей-офф

«Это наша совместная работа со «СКА Ареной» — мы писали техническое задание. Очень благодарны, что коллеги всё это выполнили. Скоро будет готова гостиница. Финальные штрихи — и 11 февраля мы уже сможем там остаться ночевать. Это наша база. В плей-офф мы все живём на базе. Это очень важно, чтобы восстанавливаться. Чем меньше времени мы тратим на переезды, тем лучше будем играть», — приводит слова Ротенберга пресс-служба СКА.

«СКА Арена» стала самым большим в мире хоккейным стадионом с вместимостью 21 500 зрителей, обогнав знаменитую арену «Белл-центр» в Монреале. Строительство арены обошлось в 60 млрд рублей. Первым матчем на новом стадионе станет встреча СКА — «Сочи» 11 февраля.