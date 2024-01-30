Артюхин: многие люди со всей России приедут на «СКА Арену»

Бывший нападающий клубов КХЛ и сборной России Евгений Артюхин высказался об открытии «СКА Арены» матчем СКА — «Сочи» 11 февраля.

«Такая арена фантастическая и было бы неправильно, если бы она простаивала. Все болельщики будут в восторге. Думаю, многие люди со всей России приедут на стадион, чтобы посмотреть матчи. Это одна из лучших арен в мире. Даже я бы с удовольствием приехал на матч, самому интересно, как там выглядит изнутри», — приводит слова Артюхина «РБ Спорт».

«СКА Арена» стала самым большим в мире хоккейным стадионом с вместимостью 21 500 зрителей, обогнав знаменитую арену «Белл-центр» в Монреале. Её строительство обошлось в 60 млрд рублей.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг поделился ожиданиями от переезда на «СКА Арену» и рассказал о подготовке к плей-офф.