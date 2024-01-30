Игрок СКА Хайруллин: были очень счастливы видеть Путина, такое навсегда остаётся в памяти

Нападающий СКА Марат Хайруллин высказался о встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в рамках посещения «СКА Арены».

«Что важного он сказал команде? Он поинтересовался насчёт арены. Сказал напутственные слова. Встреча была классной. Увидеть президента вживую не каждому дано. Такие моменты всегда остаются в памяти. Мы были очень счастливы его видеть. Не предлагали Путину сыграть в хоккей на „СКА Арене“? Нет, это не удалось. У него очень много дел. Пока ему не до этого», — приводит слова Хайруллина «Спорт День за Днём».

28 января президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко посетили новую арену СКА, вмещающую 21 500 зрителей. Их сопровождали главный тренер СКА Роман Ротенберг, гендиректор клуба Дмитрий Константинов и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Ротенберг вручил главам стран именные свитеры СКА.