Альберт Яруллин: Челябинск заслужил Кубок Гагарина

Защитник «Трактора» Альберт Яруллин заявил, что челябинский клуб в ближайшее время может стать обладателем Кубка Гагарина.

«Не хватает последнего рывка, удачи. Команда показывала очень хороший хоккей. Недавно прочитал статью, в которой было написано, что у Челябинска больше всего воспитанников в российском хоккее. Конечно, город заслужил стать чемпионом, заслужил Кубок. Переходя в „Трактор“, я хотел поучаствовать в этой истории. Думаю, всему своё время. Рано или поздно в Челябинск привезут Кубок», — сказал Яруллин в интервью официальному сайту КХЛ.

30-летний игрок обороны челябинского клуба в нынешнем сезоне провёл 53 встречи, в которых забросил пять шайб и отдал 13 результативных передач, набрав в общей сложности 18 очков.

Напомним, «Трактор», набрав 70 очков в 57 матчах, занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.