The Hockey News: проблемы «Вашингтона» только усугубляют проблемы Кузнецова

Журналист Адам Прото в статье на портале The Hockey News высказался о неудачной игре российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова в нынешнем сезоне.

«Кузнецов довольно долго был несчастным хоккеистом в «Вашингтоне», и это отразилось на его игре: всего шесть голов и 17 очков в 43 матчах. С колоссальным кэпхитом в $ 7,8 млн российский центрфорвард вряд ли является привлекательным вариантом для других команд.

Если «Кэпиталз» не сохранят какую-то часть его контракта [при организации возможной сделки], он может застрять в немилости в «Вашингтоне» — или у него выкупят контракт и заставят перейти в другую организацию. Проблемы «Вашингтона» только усугубляют проблемы Кузнецова, и вряд ли это изменится в ближайшее время», — сказано в статье.