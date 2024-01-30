Дементьев рассказал, при каком условии Евгений Кузнецов может вернуться в КХЛ

Хоккейный агент Алексей Дементьев прокомментировал возможный обмен нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова и рассказал, при каких условиях россиянин может вернуться в КХЛ. Напомним, Кузнецов является воспитанником «Трактора» и выступал за челябинцев до отъезда в НХЛ.

«Обмен Кузнецова из «Вашингтона» если и состоится, то в последние даты переходов. Основную часть средств по контракту он получит в «Кэпиталз». Руководство клуба пойдёт на самую выгодную сделку, которая будет возможна.

У Кузнецова впереди ещё год контракта в НХЛ с серьёзной заработной платой. Если в КХЛ повысится потолок зарплат, то его возвращение, наверное, возможно. А при других обстоятельствах я не вижу его в России, даже после истечения срока контракта», — цитирует Дементьева Metaratings.ru.

В текущем сезоне Кузнецов забил шесть голов и отдал 11 результативных передач в 43 матчах за «Вашингтон». 31-летний форвард имеет контракт на следующий сезон с зарплатой в $ 7,8 млн.