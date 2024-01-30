Ваши ожидания – ваши проблемы. 5 звёзд НХЛ, с треском проваливающих сезон

Самая знаменитая цитата Андрея Аршавина почти идеально описывает взаимодействие между суровой спортивной действительностью и ожиданиями обывателей/болельщиков. На игроков могут возложить большие ожидания по самым разным причинам: потрясающая игра, широкая реклама в СМИ, статус игрока. Но главное не это. Главное – деньги. Деньги уже давно являются главным мерилом при оценке действий хоккеиста на площадке.

Какие же причины могут крыться в неудовлетворительной игре по ходу целой регулярки или нескольких сезонов? Все перечислить невозможно, но главные выделить — вполне: невозможность играть на прежнем уровне, несоответствие партнёров по команде, неподходящий тренер, конфликт внутри команды, наличие истории травм, проблемы в личной жизни. И это капля в море.

Так кто же разрушает наши ожидания? Кто взял ношу, которую при ходьбе не выносит? И с кем менеджеры, подписывая большой контракт, грубо ошиблись?

Джонни Годро («Коламбус Блю Джекетс»)

Статистика: 49 матчей, 31 (7+24) очко, показатель полезности – «-21»

Джонни Годро Фото: Getty Images

Когда генеральный менеджер «Коламбуса», Ярмо Кекяляйнен, летом 2022 года подписал Годро на 7 лет с кэпхитом $ 9,75 млн в год, это казалось грандиозной победой для «жакетов». Игрок, который в предыдущем сезоне выбил 115 (40+75) очков за регулярку, должен был стать лидером команды на долгие годы и помочь шагнуть «Коламбусу» вперёд. Плюсом к этому – развеять расхожий миф о том, что Коламбус – это деревня. На это же надеялся и генеральный менеджер, заявив: «Думаю, мы наконец-то сможем избавиться от этого дерьма, что у нас какой-то плохой город и всё в таком духе».

Но пока сотрудничество и близко не оправдывает тех ожиданий. Потенциальная звёздная связка с Патриком Лайне не получилась больше по вине финна, который то не хочет играть, то лечится от травм или от других зависимостей. А другого партнёра для Годро найти откровенно не получается.

В этом сезоне с Джонни перепробовали буквально всех, в том числе и всю российскую диаспору, но выйти на уровень игры за «Калгари» и близко не получается. Сопровождается это и очень низким уровнем игры самого Джонни Хоккея, который не тянет роль диспетчера, постоянно обрезается и ещё значительно потерял в скорости. И пока непонятно, что может пробудить лидерские качества, если таковые вообще есть.

Джонатан Юбердо («Калгари Флэймз»)

Статистика: 48 матчей, 26 (6+20) очков, показатель полезности – «-15»

Джонатан Юбердо Фото: nhl.com

Юбердо поменял команду тем же летом, что и Годро. Правда, произошло это в результате обмена, по результатам которого Юбердо, Уигар, Швиндт и пик первого раунда достались «Калгари», а «Флориде» только Мэттью Ткачук.

Тогда казалось безумием обменять игрока, набравшего 115 (30+85) очков, в довесок с ценными активами на одного Ткачука. Удивился и сам Юбердо: «Естественно, обмен меня шокировал. Я немного расстроился, но в итоге, как мне кажется, нужно смотреть вперёд, и об этом я себе и сказал». Ожидания от игры Джонатана были самые высокие: уже через несколько недель «огоньки» подписали с ним контракт на восемь лет с кэпхитом $ 10,5 млн.

Но в первый сезон Юбердо затух, набрав в два раза меньше очков по сравнению с прошлой регуляркой. Связывали это с акклиматизацией в Калгари и фигурой главного тренера – Дэррила Саттера. Однако тренер поменялся, второй год стартовал, а ситуация стала только хуже. От Юбердо образца сезона-2021/2022 осталась только фамилия на спине: Джонатан является лишь восьмым бомбардиром команды, зачастую выходит в третьем звене, растерял свою роль организатора атак, забивает по праздникам и близко не является лидером команды. А вкупе с его абсолютно потухшими глазами смотрится всё совсем грустно.

И, что самое главное, не видно, за счёт чего Юбердо может собраться: подписной бонус суммой почти в весь контракт он получил, обменять ещё 4,5 года его будет нельзя, команда в ближайшие годы будет бороться максимум за попадание в плей-офф, город вряд ли стал более любим.

Пьер-Люк Дюбуа («Лос-Анджелес Кингз»)

Статистика: 47 матчей, 20 (10+10) очков, показатель полезности – «-16»

Пьер-Люк Дюбуа Фото: nhl.com

Минувшим летом «Лос-Анджелес» и «Виннипег» произвели, наверное, главный обмен межсезонья, в результате которого в «Джетс» отправились Виларди, Иаффало, Купари и пик второго раунда, а в обратном направлении Дюбуа. Прямо перед обменом «Виннипег» подписал контракт с Дюбуа на восемь лет и $ 8,5 млн. Менеджмент «королей», видимо, посчитал, что обмен трёх ролевиков на центра второго звена – отличная идея.

Однако центр второго звена лёгким взмахом волшебной палочки превратился в не самого лучшего центра третьего. И в том, что «Лос-Анджелес» сейчас со скоростью звука валится из первой восьмёрки, есть вина и Дюбуа. И даже, может быть, основная. Ещё во времена выступлений за «Коламбус» и «Виннипег» в прессе появлялась информация, что нападающий является достаточно токсичным человеком, который может плохо влиять на микроклимат в команде.

Пьер-Люк на отрезке из последних семи матчей набрал лишь одно очко (в равных составах — 0), имеет худший показатель полезности среди нападающих и выигрывает менее 50% вбрасываний. Да, всё может ещё образоваться, но пока это провал. Как и сам обмен для «Лос-Анджелеса».

Тимо Майер («Нью-Джерси Дэвилз»)

Статистика: 34 матча, 18 (9+9) очков, показатель полезности – «-23»

Тимо Майер Фото: nhl.com

Перед началом сезона «Нью-Джерси» продлил контракт с Майером на восемь лет и $ 8,8 млн. В целом решение было понятно: добавить мощи без потери качества в топ-6 нападения. Руководство «Дэвилз» не смутила игра Тимо в плей-офф, где он был одним из худших в команде, порой просто не попадая в пустые ворота. Наверное, это проклятие имени Тимо. Футбольные болельщики наверняка уже проводили такую параллель.

Только вот неудачный для Майера плей-офф закончился, а ситуация кардинальным образом не поменялась. Тимо так же неудачно играет в нападении, не набирая и близко того количества очков, которые ему следует набирать по контракту, не является помощником при оборонительной игре, плюс к этому ещё и имеет один из худших показателей полезности во всей лиге. Можно жаловаться, конечно, на то, что «Нью-Джерси» замучили травмы, но уж точно не Майеру. Имея под боком Братта, Хишира и даже того же Мерсера, швейцарский нападающий явно должен чувствовать себя хорошо. Причём во времена выступлений за «Сан-Хосе» наличие не самых звёздных партнёров ему не мешало.

Евгений Кузнецов («Вашингтон Кэпиталз»)

Статистика: 43 матча, 17 (6+11) очков, показатель полезности – «-11»

Евгений Кузнецов Фото: Getty Images

«Я говорил, что после комбинационного хоккея настал момент, когда все бегают как курица без головы. Так и было. Не получаешь удовольствие от игры. Вроде человек открытый едет – хочется отдать, получить, чтоб в игре какое-то наслаждение было, а сейчас всё на результат», – сказал Кузнецов ещё по ходу прошлого сезона. Тогда казалось, что связано это отчасти с фигурой главного тренера, система игры которого далека от манеры игры Кузи. Однако Лавиолетт команду покинул, а Кузнецов поник ещё больше.

Кузнецов подписал новый контракт с «Вашингтоном» ещё летом 2017 года — на восемь лет и $ 7,8 млн. Поэтому можно сказать, что, в отличие от игроков выше, Кузнецов контракт отработал, сделав это, по сути, загодя, выиграв для «Кэпиталз» первый Кубок Стэнли в истории в 2018 году.

Но сейчас его игра лишена как волшебства и изящности, так и эффективности. У Кузнецова нет возможности творить, и даже сам себе он её не предоставляет. Фигуру главного тренера, ставящего во главу угла оборону и только оборону, тоже не будем сбрасывать со счетов. Непопадание в состав, периодическая игра не в первой спецбригаде большинства и меньше 0,5 очка за игру глубоко расстраивают. Может быть, правда, что Кузнецов просто устал от хоккея?..