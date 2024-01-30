Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кривокрасов — об игре вратарей «Сибири»: нам нужен человек, который сможет ловить шайбу

Кривокрасов — об игре вратарей «Сибири»: нам нужен человек, который сможет ловить шайбу
Аудио-версия:
Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Сергей Кривокрасов прокомментировал поражение в матче с «Ак Барсом» (0:4) и намекнул на не самую удачную игру вратарей новосибирского клуба.

«Я считаю, что сегодня вроде вышли с хорошим настроем, но пропустить первые два гола за три броска… я не знаю, как можно здесь собрать команду. Хорошие вратари должны хотя бы два матча вытаскивать и играть «на ноль», дать команде шанс хотя бы. Я не могу сказать, как можно начать игру, когда каждый бросок залетает. Я не хочу винить вратарей, вратаря Костина, но они обязаны при любом раскладе, как бы команда ни играла, должны играть, вытаскивать матчи, сами, один. Два матча в сезон — это должно быть постоянно. Хорошие вратари так и делают. У нас был серьёзный выезд, сегодня пятая игра за 10 дней. Сегодня нужно было вратарю выручать. Но когда команда видит, что вратарь быстрые, нелепые голы пропускает… Трудно собрать команду, и в целом сами парни понимают, что вернуться в матч с такой командой будет трудно. Нужно тащить вратарю в такой ситуации.

Не поставили Худобина с первых минут? Я с Костиным провёл беседу перед игрой с «Витязем». Я ему сказал: «Ты очень важная фигура и от тебя многое зависит и на данный момент должен стать первым номером, потому что такая ситуация возникла с Красоткиным. У тебя реальный шанс показать себя, доказать себе». Потому что каждый из вратарей ждёт этого шанса. На тот момент он выпал, и я сказал: «Вот твой шанс. Нужно доказать себе и всем остальным, что ты можешь играть каждую игру и достоин этого шанса». Теперь мы будем знать, на что можем рассчитывать. В этой ситуации нам нужен тот человек, который сможет ловить шайбу», — передаёт слова Кривокрасова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

Материалы по теме
Видео
«Сибирь» проиграла третий матч подряд, крупно уступив «Ак Барсу» на домашней площадке
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android