Кривокрасов — об игре вратарей «Сибири»: нам нужен человек, который сможет ловить шайбу

Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Сергей Кривокрасов прокомментировал поражение в матче с «Ак Барсом» (0:4) и намекнул на не самую удачную игру вратарей новосибирского клуба.

«Я считаю, что сегодня вроде вышли с хорошим настроем, но пропустить первые два гола за три броска… я не знаю, как можно здесь собрать команду. Хорошие вратари должны хотя бы два матча вытаскивать и играть «на ноль», дать команде шанс хотя бы. Я не могу сказать, как можно начать игру, когда каждый бросок залетает. Я не хочу винить вратарей, вратаря Костина, но они обязаны при любом раскладе, как бы команда ни играла, должны играть, вытаскивать матчи, сами, один. Два матча в сезон — это должно быть постоянно. Хорошие вратари так и делают. У нас был серьёзный выезд, сегодня пятая игра за 10 дней. Сегодня нужно было вратарю выручать. Но когда команда видит, что вратарь быстрые, нелепые голы пропускает… Трудно собрать команду, и в целом сами парни понимают, что вернуться в матч с такой командой будет трудно. Нужно тащить вратарю в такой ситуации.

Не поставили Худобина с первых минут? Я с Костиным провёл беседу перед игрой с «Витязем». Я ему сказал: «Ты очень важная фигура и от тебя многое зависит и на данный момент должен стать первым номером, потому что такая ситуация возникла с Красоткиным. У тебя реальный шанс показать себя, доказать себе». Потому что каждый из вратарей ждёт этого шанса. На тот момент он выпал, и я сказал: «Вот твой шанс. Нужно доказать себе и всем остальным, что ты можешь играть каждую игру и достоин этого шанса». Теперь мы будем знать, на что можем рассчитывать. В этой ситуации нам нужен тот человек, который сможет ловить шайбу», — передаёт слова Кривокрасова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.