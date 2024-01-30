Вратарь «Сочи» — о драке с Броссо: моя работа — ловить шайбы, но разок можно дать сдачи

Вратарь «Сочи» Михаил Бердин прокомментировал свою драку с нападающим «Куньлуня» Девином Броссо. Форвард влетел во вратаря, после чего голкипер не сумел сдержать эмоций и вступил в драку с легионером, нанеся ему несколько ударов в голову. Бердин по итогам эпизода заработал 17 штрафных минут.

«Какой-то агрессии к нему не было. Он просто влетел в меня, я его чуть подтолкнул, он ударил меня в шлем, и тут уже не было варианта заднюю давать. Игра шла на другой стороне льда, партнёры были далеко, поэтому сам сделал эту работу. Это единичный, редкий случай, который произошёл. Получилось так, как получилось, и это не то, к чему я стремлюсь.

Я не вижу ничего в этом плохого. Просто так требовала ситуация на льду. Моя основная работа — шайбу ловить, а не драться, но разок и можно дать сдачи», — цитирует Бердина ТАСС.

В нынешнем сезоне Бердин принял участие в 40 матчах в составе «Сочи», в которых отразил 91,4% бросков при коэффициенте надёжности 3,17. Бердин получил денежный штраф как зачинщик драки от дисциплинарного комитета КХЛ.