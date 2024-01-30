Леонтьев — о победе над «Ладой»: приятно было смотреть на заряженность нашей команды

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев оценил тяжёлую победу в матче с «Ладой» (4:3 ОТ). Победный гол в овертайме в великолепном проходе через всю площадку забил защитник нижнекамцев Никита Хлыстов.

«Отличный матч. Очень много было моментов, приятно было смотреть на заряженность нашей команды и веру в победу. Отличная концовка, победили в овертайме, всех с победой. Долганов здорово подтащил, в овертайме два голевых момента вытащил. Плюс сольный проход нашего защитника, прошёл как заправский нападающий, хороший гол. Не без ошибок матч, но всё равно — главное, результат достигнут», — цитирует Леонтьева пресс-служба КХЛ.

Благодаря этой победе «Нефтехимик» оторвался на четыре очка от девятого места в таблице Восточной конференции. Нижнекамцы занимают восьмую строчку, набрав 59 очков после 59 матчей текущего сезона КХЛ.