Нападающий «Нью-Джерси» Братт заменит травмированного Джека Хьюза на Матче звёзд НХЛ

Нападающий «Нью-Джерси» Йеспер Братт заменит травмированного партнёра по команде Джека Хьюза на Матче звёзд НХЛ — 2024. Однако Джек прибудет в Торонто и будет сокапитаном команды Хьюзов со своим братом Куинном. Матч звёзд пройдёт в Торонто с 1 по 3 февраля.

22-летний нападающий Хьюз набрал 45 (15+30) очков в 32 матчах нынешнего сезона. Братт на текущий момент является лучшим бомбардиром «Нью-Джерси». На счету шведского форварда 47 матчей, в которых 25-летний нападающий набрал 47 очков — забросил 19 шайб и отдал 31 результативную передачу.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси» после 47 матчей набрали 51 очко и расположились на 11-м месте в таблице Восточной конференции НХЛ.