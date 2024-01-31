Воронков открыл счёт в третьем периоде матча с «Сент-Луисом» после классного паса Веренски

В эти минуты в Сент-Луисе проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» принимает «Коламбус Блю Джекетс».

На данный момент идёт третий период, счёт 1:0 в пользу гостей.

Единственную шайбу в матче в начале третьего периода забросил российский нападающий Дмитрий Воронков, замкнув передачу от Зака Веренски.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео 12-й шайбы россиянина в сезоне:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Всего в нынешнем сезоне на счету Воронкова, с учётом этой игры, 25 (12+13) очков в 44 матчах.

На данный момент «Блю Джекетс» занимают 15 место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своём активе 40 очков.