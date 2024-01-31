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Воронков открыл счёт в третьем периоде матча с «Сент-Луисом» после классного паса Веренски

Воронков открыл счёт в третьем периоде матча с «Сент-Луисом» после классного паса Веренски
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В эти минуты в Сент-Луисе проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» принимает «Коламбус Блю Джекетс».

На данный момент идёт третий период, счёт 1:0 в пользу гостей.

Единственную шайбу в матче в начале третьего периода забросил российский нападающий Дмитрий Воронков, замкнув передачу от Зака Веренски.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео 12-й шайбы россиянина в сезоне:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Всего в нынешнем сезоне на счету Воронкова, с учётом этой игры, 25 (12+13) очков в 44 матчах.

НХЛ - регулярный чемпионат
31 января 2024, среда. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
0 : 1
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Воронков (Веренски, Годро) – 44:11    

На данный момент «Блю Джекетс» занимают 15 место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своём активе 40 очков.

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