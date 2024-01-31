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«Я не был уверен, что собираюсь делать». Веренски — о передаче на гол Воронкова

В Сент-Луисе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» уступил «Коламбус Блю Джекетс» (0:1). Единственную шайбу в матче забросил российский нападающий Дмитрий Воронков, замкнувший передачу Зака Веренски в начале третьего периода.

26-летний Веренски прокомментировал свою передачу на российского форварда.

«Я повернулся и увидел Воронкова, поэтому я отдал передачу, и он сыграл хорошо. Я не был уверен, что собираюсь делать, но, думаю, это сработало», — приводит слова Веренски официальный сайт НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

После этого матча на счету Воронкова стало 25 (12+13) очков в 44 матчах.

«Блю Джекетс» набрали 42 очка и занимают 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «Коламбус» 11 февраля сыграет дома с «Тампа-Бэй Лайтнинг».