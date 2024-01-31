Веренски вышел на чистое третье место по результативным передачам в истории «Коламбуса»

В Сент-Луисе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» уступил «Коламбус Блю Джекетс» (0:1).

Единственную шайбу в матче забросил российский нападающий Дмитрий Воронков, замкнувший передачу защитника Зака Веренски в начале третьего периода.

Этот ассист стал 193-м для Веренски за карьеру в «Блю Джекетс». По этому показателю он вышел на чистое третье место в истории франшизы, обойдя Ника Фолиньо (192). Лидером в истории «Коламбуса» по результативным передачам является Рик Нэш (258). Второе место занимает Давид Выборны (204).

Всего в текущем регулярном чемпионате на счету 26-летнего Веренски 28 (1+27) очков в 38 матчах.

«Блю Джекетс» набрали 42 очка и занимают 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «Коламбус» 11 февраля сыграет дома с «Тампа-Бэй Лайтнинг».