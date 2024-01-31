«Спасибо за все наши успехи!» Ротенберг поздравил Алексея Миллера с днём рождения

Первый вице-президент Федерации хоккея России и главный тренер СКА Роман Ротенберг в своём телеграм-канале поздравил председателя правления и заместителя председателя совета директоров ПАО «Газпром» Алексея Миллера с 62-летием.

Также с поздравлениями выступил и армейский клуб.

«Хоккейный клуб СКА от всей души поздравляет Алексея Борисовича с днём рождения и желает ему крепкого здоровья, огромного счастья, реализации всех поставленных целей. Пусть каждый новый день приносит только самые лучшие новости, пусть мечты воплощаются в жизнь, а любимые команды радуют победами и трофеями. С днём рождения!» — сказано в сообщении пресс-службы СКА.

Армейский клуб после победы над «Локомотивом» набрал 79 очков в 57 матчах и возглавляет турнирную таблицу Западной конференции КХЛ. Железнодорожники с 76 очками находятся на третьей строчке Запада.