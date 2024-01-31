«Он выглядит как Кинг-Конг в воротах». Тренер «Сан-Хосе» — о голкипере Блэквуде

Главный тренер «Сан-Хосе Шаркс» Дэвид Куинн оценил игру голкипера «акул» Маккензи Блэквуда в матче с «Сиэтл Кракен» (2:0), где вратарь сделал 32 сейва.

«Я думаю, он играет великолепно весь сезон. Считаю его одним из лучших вратарей в лиге, а также просто феноменальным товарищем по команде. Этот парень выглядит как Кинг-Конг в воротах. Он такой габаритный, уравновешенный и чертовски хороший человек в раздевалке. Удивительно, что это его первый „сухой“ матч в этом сезоне», — приводит слова Куинна официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

После сегодняшней победы «Сан-Хосе» набрал 32 очка после 50 матчей и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Западной конференции. В следующей встрече «акулы» сыграют в калифорнийском дерби с «Анахайм Дакс» 1 февраля.