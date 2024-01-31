«Авангард» поздравил Алексея Миллера с 62-летием

Омский «Авангард» поздравил председателя правления и заместителя председателя совета директоров ПАО «Газпром» Алексея Миллера с 62-летием.

«Уважаемый Алексей Борисович! Поздравляем вас с днём рождения! В жизни нет ничего важнее родных и близких людей. Пусть рядом с вами всегда будет любимая семья, верные друзья и надёжные единомышленники, благодаря которым воплощаются в жизнь любые ваши планы и начинания. Желаем неисчерпаемого запаса сил на новые дела, крепкого здоровья, оптимизма и благополучия!» — сказано в сообщении клуба.

В последнем матче «Авангард» уступил на домашнем льду «Трактору» со счётом 4:5. Подопечные Михаила Кравца, набрав 79 очков после 56 сыгранных встреч, занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции.

Напомним, ранее Алексея Миллера поздравил первый вице-президент Федерации хоккея России и главный тренер СКА Роман Ротенберг.