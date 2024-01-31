Лебрюн: трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Кессел общается с парой команд НХЛ

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Журналист и инсайдер TSN Пьер Лебрюн заявил, что 36-летний опытный американский нападающий Фил Кессел всё ещё в поиске команды НХЛ.

«Он по-прежнему надеется подписать контракт с какой-нибудь командой НХЛ. Он не теряет надежды. Его окружение поддерживает контакты с парой команд», — заявил Лебрюн.

По словам журналиста, высока вероятность подписания контракта до конца дедлайна, намеченного на 8 марта.

Напомним, 36-летний Кессел – рекордсмен НХЛ по количеству игр подряд без пропусков в регулярных чемпионатах (1064, серия продолжается с октября 2009 года). Американец провёл в регулярных чемпионатах НХЛ 1286 матчей и набрал 992 (413+579) очка. В плей-офф у него 100 игр и 83 (34+49) балла.

Последним клубом Кессела был «Вегас Голден Найтс», с которым он в сезоне-2022/2023 завоевал Кубок Стэнли, став трёхкратным обладателем этого трофея.