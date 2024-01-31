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Нападающий «Барыса» Старченко выведен из списка травмированных

Нападающий «Барыса» Старченко выведен из списка травмированных
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Нападающий «Барыса» Роман Старченко выведен из списка травмированных и готовится выйти сегодня, 31 января, на лёд в игре с омским «Авангардом», сообщает пресс-служба казахстанской команды. Встреча регулярного сезона КХЛ в Астане начнётся в 16:30 мск.

Форвард пропустил последние семь матчей казахстанского клуба. Последний раз Старченко играл 9 января в гостевом матче с «Ак Барсом» (0:1 Б).

Всего в нынешнем сезоне Старченко сыграл 29 матчей, в которых забросил три шайбы и отдал восемь результативных передач, набрав в общей сложности 11 очков.

После 56 матчей «Барыс» набрал 44 очка и занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Казахстанский клуб одержал 19 побед при 37 поражениях.

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