Хабибулин — о работе на скамейке: мешаться не хочется, да ещё и галстук надевать надо

Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Николай Хабибулин рассказал о работе тренером вратарей нижегородского «Торпедо».

«Я, в принципе, на лавке ни разу не стоял. Привык, что тренер вратарей там не находится. В принципе, мне особо там делать нечего, а стоять, мешаться не хочется. Да ещё и галстук надевать надо (смеётся). Как проходит коммуникация с вратарями «Торпедо»? Общаемся перед игрой. Стараюсь во время игры вратарей не трогать, если только не замечу что-то из ряда вон выходящее. С Адамом Гуской общаюсь на английском. По-русски он только-только начинает говорить, пока проще коммуницировать на английском», — приводит слова Хабибулина сайт КХЛ.

Хабибулин — олимпийский чемпион 1992 года, обладатель Кубка Стэнли 2004 года в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг». Хабибулин — рекордсмен по количеству матчей в НХЛ среди российских вратарей (799), входит в топ-20 в истории лиги по этому показателю. Всего в регулярных сезонах НХЛ Хабибулин одержал 333 победы и 46 раз отыграл «на ноль». В Кубке Стэнли на счету Николая 72 игры, 39 побед и шесть «сухих» матчей.