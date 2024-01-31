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Канарейкин: «Спартак» навяжет в этом году борьбу в плей-офф

Канарейкин: «Спартак» навяжет в этом году борьбу в плей-офф
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Бывший главный тренер «Спартака» Фёдор Канарейкин поделился ожиданиями от игры красно-белых в розыгрыше Кубка Гагарина — 2024.

«То, что СКА прибавил по чемпионату, это понятно, наглядно, все видят, и результаты говорят за это. Что касается «Спартака», то, безусловно, команда навяжет в этом году борьбу в плей-офф и выздоровление той травмированной группы игроков является самым главным моментом, который стоит у команды. Чтобы они в преддверии плей-офф набрали форму и принесли пользу «Спартаку» в плей-офф», — сказал Канарейкин в интервью Vprognoze.ru.

«Спартак», набрав 76 очков в 58 матчах, занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. В следующем матче красно-белые сыграют на своём льду с ярославским «Локомотивом». Встреча состоится в среду, 31 января.

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