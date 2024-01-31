Один российский игрок вошёл в топ-10 лучших проспектов «Детройта» по версии THW

Журналист Девин Литтл в статье на сайте The Hockey Writers представил рейтинг лучших проспектов «Детройт Ред Уингз».

На девятом месте оказался 20-летний российский нападающий «Адмирала» Дмитрий Бучельников.

«Честно говоря, Дмитрий Бучельников, заслуживает того, чтобы быть немного выше девятого места, исходя исключительно из своих заслуг в этом сезоне. Он делает много хороших вещей, и делает это, пожалуй, во второй хоккейной лиге мира. Мы говорили о чистом потенциале этого игрока с того момента, как «Ред Уингз» неожиданно выбрали его во втором раунде драфта 2022 года (52-й номер), но это первый сезон, когда этот потенциал, похоже, начинает реализовываться.

Бучельников – форвард, который всегда стремится создать возможность для взятия ворот, когда бы он ни находился на льду. В этом сезоне он показывает стабильные результаты во взрослой лиге. У него действует контракт со своим российским клубом ещё на один сезон. Именно его неясное время появления в НХЛ в конечном итоге не позволяет ему занять более высокое место в этом списке», — сказано в статье.

Лидером рейтинга стал защитник из АХЛ Симон Эдвинссон, второе место — у игрока обороны Акселя Сандин-Пелликки из Шведской лиги, третий — форвард Нейт Даниэльсон из Западной хоккейной лиги.

Бучельников в текущем сезоне КХЛ сыграл 44 матча, в которых записал на свой счёт 22 (10+22) очка.