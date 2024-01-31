Василевский признан лучшим вратарём НХЛ в результате опроса игроков лиги

Североамериканский портал The Athletic провёл анонимный опрос игроков Национальной хоккейной лиги в различных номинациях.

В разделе «Лучший вратарь НХЛ нынешнего сезона» победу одержал российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский. Его выбрали лучшим 44,26% опрошенных хоккеистов.

«Некоторые скажут, что Василевский, уже не тот, кем был в играх плей-офф „Лайтнинг“, после перенесённой операции на спине. Однако игроки НХЛ по-прежнему рассматривают его как великого вратаря, которого они не хотят видеть в соперниках», — сказано в статье.

На втором месте — вратарь «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк (15,3%). На третьем — голкипер «Ванкувер Кэнакс» Тэтчер Демко (7,65%).

Российские вратари «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин (7,65%) и «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин (6,56%) заняли четвёртое и пятое места соответственно.