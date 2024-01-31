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Щитов: «Сочи» — несамостоятельный клуб, который подвергается вмешательствам другого клуба

Щитов: «Сочи» — несамостоятельный клуб, который подвергается вмешательствам другого клуба
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Известный в прошлом защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов порассуждал на тему выступлений ХК «Сочи» в КХЛ и заявил, что сочинский клуб должен быть самостоятельным и не подвергаться вмешательствам со стороны других клубов лиги.

«Уже пятый год команда просто безвольно играет. Там, как я понимаю, есть вмешательство из другого клуба, который может нарушить концепцию. В этом году он забрал Борну Рендулича, хотя на это не стоит сетовать. У ХК «Сочи» в этом году был хороший старт, но он очень слабо играет в обороне, пропуская больше всех шайб и забивая не так много. Это несамостоятельный клуб, хотя должно было быть наоборот. В таком городе, как Сочи, должен быть плей-офф», — приводит слова Щитова «РБ Спорт».

Текущий сезон сочинский клуб начал уверенно, одержав шестиматчевую победную серию в сентябре. Однако затем результаты «Сочи» резко пошли на спад — с декабря по середину января команда потерпела 15 поражений подряд. На данный момент «Сочи» после 58 матчей занимает 10-е место в таблице Западной конференции КХЛ.

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