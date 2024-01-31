Капитан «Оттавы» Ткачук — о борьбе за плей-офф: пришло время показать, кто мы есть

Капитан «Оттавы» Брэди Ткачук поделился эмоциями после волевой победы над «Нэшвиллом» (4:3 ОТ). Канадский клуб уступал со счётом 0:3 после первого периода, однако сумел переломить ход матча. «Оттава» набрала очки в шести из последних семи матчей.

«Это было сложно, это было тяжело. Нам просто нужно продолжать искать способы побеждать в хоккейных матчах. Пришло время показать, кто мы есть. Я думаю, мы на правильном пути.

Мы показали свою зрелость на основе всех уроков, которые нам пришлось усвоить. Мы придерживались своей игры. Упор делался на то, чтобы играть в командный хоккей, а не пытаться всё решить индивидуально», — цитирует Ткачука пресс-служба клуба.

После 46 матчей «Оттава» набрала лишь 40 очков и на данный момент замыкает таблицу Восточной конференции НХЛ.