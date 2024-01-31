Макдэвид рассказал о причинах 16-матчевой победной серии «Эдмонтона»

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид рассказал о причинах 16-матчевой победной серии «Ойлерз» и заявил, что команда улучшила игру в обороне.

«Спад моей результативности? Это не тот год, когда все будут писать об всех этих больших цифрах и тому подобном. Я думаю, это хорошо, что никто не пишет о том, что Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль лидируют по очкам в лиге. Мы хотим быть частью команды, которая может навести шороху в плей-офф в этом году.

Причины 16-матчевой победной серии? Мы играем немного по другой системе, чем когда-либо играли раньше, и мы чувствуем себя в ней комфортно. Вы можете видеть, что в защитной зоне стало меньше бесполезной беготни. Игра в обороне стала намного спокойнее», — цитирует Макдэвида Sportsnet.