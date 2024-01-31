Журналист Sportsnet назвал варианты обмена Владимира Тарасенко из «Оттавы»

Журналист Sportsnet Адам Винган порассуждал о том, в какие клубы может быть обменян в дедлайн российский нападающий «Оттавы» Владимир Тарасенко.

«На данном этапе своей карьеры Тарасенко не является нападающим, который решает исход матчей, а скорее дополняющим игроком, который может внести свой вклад в игру. Его 64 очка в 97 играх плей-офф за карьеру и чемпионский опыт не останутся без внимания потенциальных претендентов.

Могут ли «Рейнджерс» быть заинтересованы в возвращении россиянина? Лидерам Метрополитен-дивизиона нужен правый нападающий, чтобы играть с Микой Зибанеджадом, который бо́льшую часть времени в этом сезоне провёл с Блейком Уилером. Зибанеджад и Тарасенко хорошо ладили друг с другом в прошлом сезоне.

«Каролина Харрикейнз» интересовалась Тарасенко до того, как он подписал контракт с «Сенаторз». Если он этого захочет, Тарасенко получит возможность играть за контендера», — цитирует журналиста Sportsnet.

Напомним, в нынешнем сезоне Тарасенко принял участие в 44 матчах за «Оттаву», в которых отметился 32 (13+19) результативными действиями при показателе полезности «+13». Перед началом сезона-2023/2024 он заключил однолетний контракт с клубом на сумму в $ 5 млн.