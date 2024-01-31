Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Журналист Sportsnet назвал варианты обмена Владимира Тарасенко из «Оттавы»

Журналист Sportsnet назвал варианты обмена Владимира Тарасенко из «Оттавы»
Аудио-версия:
Комментарии

Журналист Sportsnet Адам Винган порассуждал о том, в какие клубы может быть обменян в дедлайн российский нападающий «Оттавы» Владимир Тарасенко.

«На данном этапе своей карьеры Тарасенко не является нападающим, который решает исход матчей, а скорее дополняющим игроком, который может внести свой вклад в игру. Его 64 очка в 97 играх плей-офф за карьеру и чемпионский опыт не останутся без внимания потенциальных претендентов.

Могут ли «Рейнджерс» быть заинтересованы в возвращении россиянина? Лидерам Метрополитен-дивизиона нужен правый нападающий, чтобы играть с Микой Зибанеджадом, который бо́льшую часть времени в этом сезоне провёл с Блейком Уилером. Зибанеджад и Тарасенко хорошо ладили друг с другом в прошлом сезоне.

«Каролина Харрикейнз» интересовалась Тарасенко до того, как он подписал контракт с «Сенаторз». Если он этого захочет, Тарасенко получит возможность играть за контендера», — цитирует журналиста Sportsnet.

Напомним, в нынешнем сезоне Тарасенко принял участие в 44 матчах за «Оттаву», в которых отметился 32 (13+19) результативными действиями при показателе полезности «+13». Перед началом сезона-2023/2024 он заключил однолетний контракт с клубом на сумму в $ 5 млн.

Материалы по теме
Журналист The Athletic назвал Тарасенко главным активом «Оттавы» перед дедлайном НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android