«Ванкувер» продлил контракт с генеральным менеджером Патриком Альвином на несколько лет. «Кэнакс» проводят лучший сезон во время работы Альвина и к перерыву на Матч звёзд занимают первое место в общей таблице лиги. Президент по хоккейным операциям Джим Рутерфорд прокомментировал это решение.

«Патрик проделал потрясающую работу, помогая нам собрать нашу хоккейную команду как на льду, так и за его пределами. Он неустанно работал над созданием новой культуры и идентичности, которая воплощает в себе важные атрибуты упорного труда, структуры и преданности своему делу. Благодаря постоянному менталитету победы лидерские качества Патрика станут ключевым фактором для продвижения нашей организации вперёд», — цитирует Рутерфорда пресс-служба клуба.