Вратарь «Куньлуня» совершил два потрясающих сейва и начал голевую атаку
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На «Арене-Мытищи» состоялся очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Куньлунем» и «Витязем». Победу в упорном матче одержали китайские хоккеисты со счётом 2:0.
Фонбет Чемпионат КХЛ
31 января 2024, среда. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
2 : 0
Витязь
Московская область
1:0 Кэмпбелл (Макмиллан, Челиос) – 30:17 (5x5) 2:0 Фу (Оттенбрайт) – 55:51 (5x5)
За пять с небольшим минут до конца третьего периода при счёте 1:0 вратарь «Куньлуня» Мэтт Джурасик стал автором потрясающего момента. Сначала голкипер отразил шайбу кончиком щитка, затем справился с добиванием, смахнув шайбу клюшкой над своей головой. В ответной атаке через несколько секунд нападающий китайского клуба забил второй гол в матче.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Джурасик стал главным героем матча, отразив все 36 бросков по воротам.
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