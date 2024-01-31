Вратарь «Куньлуня» совершил два потрясающих сейва и начал голевую атаку

На «Арене-Мытищи» состоялся очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Куньлунем» и «Витязем». Победу в упорном матче одержали китайские хоккеисты со счётом 2:0.

За пять с небольшим минут до конца третьего периода при счёте 1:0 вратарь «Куньлуня» Мэтт Джурасик стал автором потрясающего момента. Сначала голкипер отразил шайбу кончиком щитка, затем справился с добиванием, смахнув шайбу клюшкой над своей головой. В ответной атаке через несколько секунд нападающий китайского клуба забил второй гол в матче.

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Джурасик стал главным героем матча, отразив все 36 бросков по воротам.