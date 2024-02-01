Стало известно условие по одному из драфт-пиков, который «Калгари» получил от «Ванкувера»

Этой ночью в НХЛ состоялся обмен между «Ванкувер Кэнакс» и «Калгари Флэймз», согласно которому в стан «косаток» перешёл шведский нападающий Элиас Линдхольм, а в обратном направлении проследовали форвард Андрей Кузьменко и защитники Хантер Бржустевич и Йони Юрмо.

Также в довесок «Кэнакс» отдали «Калгари» пик первого раунда драфта-2024, а также условный драфт-пик четвёртого раунда того же драфта.

Как сообщает журналист Sportsnet Пат Штейнберг в социальных сетях, условный пик четвёртого раунда превратится в пик третьего раунда в случае, если «Ванкувер» в нынешнем сезоне выйдет в финал Западной конференции Кубка Стэнли.

Также, по информации Штейнберга, «Флэймз» не станут удерживать никакую часть зарплаты Линдхольма.