The Athletic: «Калгари» не обворовал «Ванкувер», это рыночная цена за центра для топ-6

Журналист The Athletic Томас Дранс прокомментировал сегодняшний громкий обмен в НХЛ, согласно которому в стан «Ванкувер Кэнакс» перешёл шведский нападающий «Калгари Флэймз» Элиас Линдхольм, а в обратном направлении проследовали форвард Андрей Кузьменко и защитники Хантер Бржустевич и Йони Юрмо. Также в довесок «Кэнакс» отдали «Калгари» пик первого раунда драфта-2024, а также условный драфт-пик четвёртого раунда того же драфта.

По мнению Дранса «Кэнакс» заплатили адекватную цену за одного из лучших бомбардиров «Калгари».

«Цена значительна, и её не стоит приуменьшать, даже если «Ванкувер» больше заплатил количеством, чем качеством.

С точки зрения стоимости сделка соответствует тому, что «Нью-Йорк Айлендерс» заплатили за Бо Хорвата, и тому, сколько «Торонто Мэйпл Лифс» выложил за Райана О'Райлли на аналогичной отметке в прошлом сезоне, особенно если учесть, что «Сент-Луис» сохранил за собой 50% его зарплаты.

Это не переплата и не воровство. Это примерная рыночная цена за одного из очень немногих качественных центров для топ-6, которые будут доступны на рынке в этот период», — написал Дранс в своей статье.