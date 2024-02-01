Журналист: первой целью «Ванкувера» было избавиться от Кузьменко, и только потом Линдхольм

Североамериканский журналист Дрю Ливингстон поделился мыслями о громком обмене в НХЛ, состоявшемся сегодня ночью.

Напомним, согласно сделке в стан «косаток» перешёл шведский нападающий Элиас Линдхольм, а в обратном направлении проследовали российский форвард Андрей Кузьменко и защитники Хантер Бржустевич и Йони Юрмо. Также в довесок «Кэнакс» отдали «Калгари» пик первого раунда драфта-2024, а также условный драфт-пик четвёртого раунда того же драфта.

«Я в шоке от того, что Кузьменко отказался от запрета на обмен, чтобы перейти в «Калгари». Кроме того, «Ванкуверу» пришлось отдать столько дополнительных активов, чтобы совершить эту сделку, это безумие.

На мой взгляд, первой целью для них было избавиться от Кузьменко (без удержания части зарплаты). И только потом Линдхольм.

Отличная сделка для «Флэймз». Посмотрим, сможет ли Линдхольм проснуться в «Ванкувере», — написал Ливингстон в социальных сетях.