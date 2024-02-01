«Амур» продлил контракт с главным тренером Андреем Мартемьяновым, сообщает пресс-служба хабаровского клуба. Сообщается, что контракт рассчитан до конца сезона-2024/2025. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв прокомментировал продление контракта со специалистом.

«Сегодня у команды появился крепкий костяк игроков. Есть лидеры. Поэтому предложение продолжать карьеру главному тренеру в Хабаровске — уверенность для нашей дружины в завтрашнем дне.

Перед «Амуром» стоят высокие цели и они никуда не ушли: Кубок Гагарина в 2026 году. Впереди очень серьёзные игры на выезде. Мы боремся за выход в плей-офф — такая задача тоже стояла и стоит перед клубом. Мы видим, что есть и шансы, и настрой», — говорится в официальном телеграм-канале Дегтярёва.

Напомним, Мартемьянов пришёл в «Амур» в прошедшее межсезонье. Тренер на протяжении двух сезонов возглавлял новосибирскую «Сибирь». «Амур» занимает девятое место, отставая от зоны плей-офф на четыре очка.