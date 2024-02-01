Нападающий «Лос-Анджелеса» забил свой первый гол спустя более двух лет после дебюта в НХЛ

В Нэшвилле прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нэшвилл Предаторз» уступил «Лос-Анджелес Кингз» (2:4).

Нападающий «Лос-Анджелеса» Алекс Тюркотт забил свой первый гол в НХЛ. Примечательно, что свою первую игру в НХЛ 22-летний форвард провёл в сезоне-2021/2022 28 декабря 2021 года с «Вегасом». Всего в лиге Тюркотт сыграл 14 матчей, в которых отметился заброшенной шайбой и результативной передачей.

«Очевидно, это было действительно захватывающе, и я на некоторое время потерял сознание. Просто большое облегчение», — сказал Тюркотт о своём первом голе.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Кингз» прервали четырёхматчевую серию неудач, набрали 56 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице Западной конференции.