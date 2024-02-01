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Ротенберг объяснил, в чём принципиальная разница российского и американского хоккея

Ротенберг объяснил, в чём принципиальная разница российского и американского хоккея
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг объяснил, в чём принципиальная разница российского и американского хоккея.

«В чём принципиальная разница российского и американского хоккея? Американский – это больше бизнес. В плане игры никакой разницы. Это раскрутка идёт через медиа, огромные контракты телевизионные, огромные дворцы, хороший продукт. И со всего мира приезжают лучшие игроки. В это же время у нас достаточно ресурсов в России, чтобы больше ребят привлекать в хоккейные школы, строить катки. Тогда мы можем выйти на их уровень.

Условно взять мальчишек сейчас из разных городов, начать их тренировать, а когда им будет 18-20 лет, они будут играть лучше, чем Макдэвид, Кросби и все остальные ребята», — сказал Ротенберг в интервью YouTube-каналу «Суперлига».

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