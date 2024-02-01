Ротенберг: канадцы понимают, что без России они не будут развиваться

Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что Канадская федерация хоккея заинтересована в возвращении сборной России на международную арену.

«Скучают ли по нам канадцы? Конечно, они понимают, что без России они не будут развиваться. Нет конкуренции – нет прогресса. Будет деградация, их хоккеисты будут играть всё хуже и хуже. Они это прекрасно понимают. Со спортивной точки зрения политику не обсуждают, они понимают, что очень важно вернуть сборную России как можно скорее, вернуть эту конкуренцию, которая десятилетиями является эталоном всего мирового хоккея. Поэтому здесь они однозначно по нам скучают и однозначно понимают, что для них плохо, что России нет на международной арене», — сказал Ротенберг в интервью YouTube-каналу «Суперлига».