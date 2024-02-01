«В США мёдом не намазано». Ротенберг — об удержании молодых хоккеистов в России

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, как агенты обманывают российских молодых хоккеистов и заманивают их продолжить карьеру за океаном.

«Какие стратегии я применяю, чтобы удержать в России самых ярких игроков? Они понимают, что в США мёдом не намазано, там ничего такого нет. У меня многие знакомые летали, там обманывают агенты. Это бизнес, за каждого игрока агенты получают определённую сумму. Они летают по регионам, у них есть свои сообщники, которые деньги раздают родителям. Есть малоимущие семьи, приезжает человек, даёт миллион рублей, поездку в отпуск, давайте заберём вашего сына в Америку. Там он эти деньги себе возвращает даже с прибылью. Это просто бизнес для агентов.

А дети должны понимать, что должны сами принимать все решения. А родители должны понимать, что всё не так, как говорят эти агенты, что на сегодняшний день в России есть много сильных хоккейных школ, ничем не хуже школ в США, Финляндии, Швеции. Им надо развиваться в России. Когда человек становится уровня Капризова, например, тогда он может играть в первом звене «Миннесоты», тогда это решение будет правильным», — сказал Ротенберг в интервью YouTube-каналу «Суперлига».