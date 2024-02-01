Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Терещенко оценил продление контрактов Тамбиева с «Адмиралом» и Мартемьянова с «Амуром»

Терещенко оценил продление контрактов Тамбиева с «Адмиралом» и Мартемьянова с «Амуром»
Аудио-версия:
Комментарии

Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко оценил продление контрактов главных тренеров Леонида Тамбиева с «Адмиралом» и Андрея Мартемьянова с «Амуром».

«Это хорошо, что какая-то стабильность в направлении, в котором и та, и другая команда будут развиваться. Но, опять же, посмотрим на результаты.

Значит, видит руководство клубов, как они должны развиваться. Это хорошо, что не бросает руководство из крайности в крайность. А там уже будут смотреть, правильно это или неправильно, может, что-то добавят или убавят», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Оба дальневосточных клуба на данный момент находятся за границей плей-офф. «Амур» занимает девятое место, отставая от зоны плей-офф на четыре очка.

Материалы по теме
«Амур» продлил контракт с главным тренером Андреем Мартемьяновым
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android