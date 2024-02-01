22-летний защитник московского «Динамо» выбыл из-за травмы до конца марта

22-летний белорусский защитник московского «Динамо» Артём Волченков выбыл на длительный срок, сообщает пресс-служба клуба. Сообщается, что игрок обороны получил травму в матче за фарм-клуб бело-голубых. Ориентировочный срок возвращения хоккеиста — конец марта.

В нынешнем сезоне Волченков сыграл в двух матчах за «Динамо», где очков не набрал. За фарм-клуб бело-голубых «Динамо» (Санкт-Петербург) Артём провёл 39 встреч, в которых записал на свой счёт 12 (2+10) результативных баллов.

В 2019 году он сыграл на юниорском чемпионате мира, повторив в составе команды лучший результат для сборной Беларуси (пятое место). В прошлом сезоне Артем Волченков провёл 73 игры за «Металлург» из Жлобина, где набрал 39 (8+31) очков.