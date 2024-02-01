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«У многих клубов зуд». Плющев — о выращивании молодых хоккеистов в России

«У многих клубов зуд». Плющев — о выращивании молодых хоккеистов в России
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о подготовке молодых хоккеистов в стране.

«Примеры московского «Динамо» и «Торпедо», где и легионеры, и молодёжь хорошо играют? Политика каждого клуба самостоятельная. Она зависит и от видения развития клуба, и от финансовой подоплёки. В любом случае надо знать и понимать, что воспроизводство своих игроков дешевле. Это игроки, которые будут радовать наших болельщиков на всех площадках и на всех уровнях. Но мы, к сожалению, с этой задачей не справляемся. У многих клубов зуд, особенно, наверное, у тех, которые не могут воспитать своих собственных игроков», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

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