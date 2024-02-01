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Лакросс-гол Алалыкина помог «Салавату» дома уверенно победить «Ладу»

Лакросс-гол Алалыкина помог «Салавату» дома уверенно победить «Ладу»
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В Уфе закончился единственный матч игрового дня регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Салават Юлаев» принимал «Ладу». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

На 12-й минуте первого периода Сергей Шумаков с передачи Данилы Моисеева открыл счёт в игре. Спустя две минуты Даниил Огирчук с передач Ярослава Цулыгина и Владислава Ефремова восстановил равенство в счёте.

В начале второй двадцатиминутки Джош Ливо с передачи Александра Шарова вывел уфимцев вперёд. На четвёртой минуте периода Данил Алалыкин с передач Данила Башкирова и Евгения Бирюкова сделал счёт 3:1, забив лакросс-гол. На восьмой минуте периода Александр Хмелевски с передач Ивана Дроздова и Джоша Ливо забросил четвёртую шайбу в ворота гостей. На последней минуте периода Алексей Василевский с передачи Алексея Пустозёрова довёл счёт до крупного.

На 14-й минуте третьего периода Евгений Грошев забросил вторую шайбу «Лады» в матче.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 февраля 2024, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
5 : 2
Лада
Тольятти
0:1 Шумаков (Моисеев) – 11:04 (5x5)     1:1 Огирчук (Цулыгин, Ефремов) – 13:24 (5x5)     2:1 Ливо (Шаров) – 22:05 (5x3)     3:1 Алалыкин (Башкиров, Бирюков) – 23:44 (5x5)     4:1 Хмелевски (Дроздов, Ливо) – 27:57 (5x5)     5:1 Василевский (Пустозёров) – 39:33 (5x5)     5:2 Грошев – 53:04 (4x5)    

В следующем матче регулярного сезона «Салават Юлаев» сыграет дома со СКА 4 февраля. «Лада» 5 февраля на своей площадке примет нижнекамский «Нефтехимик».

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