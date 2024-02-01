«Сегодня у нас был жидкий стул». Тренер «Лады» Браташ — о 2:5 от «Салавата»

Главный тренер «Лады» Олег Браташ прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (2:5) в Уфе.

«Начну с истории, когда игрок спрашивает тренера: „А чего они в нас стулом бросаются?“. Тот говорит, чтобы тоже бросался в ответ. Игрок говорит: „Не могу, он у меня жидкий“. Вот сегодня у нас был жидкий стул. Бросаться им мы не могли. Максимум, что могли сделать – это отплёвываться. Перед третьим периодом немного поговорили, видимо, пилюлей это стало. Немного стул закрепили, третий период выиграли. Это образное выражение, а то некоторые воспримут мои слова..», — заявил Браташ на послематчевой пресс-конференции.

Тольяттинский клуб с 71 очком в активе находится на пятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции.

В следующем матче регулярного сезона «Салават Юлаев» сыграет дома со СКА 4 февраля. «Лада» 5 февраля на своей площадке встретится с нижнекамским «Нефтехимиком».