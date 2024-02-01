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Тренер «Салавата» Козлов ответил, считает ли лакросс-гол Алалыкина пижонством

Тренер «Салавата» Козлов ответил, считает ли лакросс-гол Алалыкина пижонством
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после победного матча с «Ладой» (5:2) оценил лакросс-гол Данилы Алалыкина.

«Реакция на лакросс-гол Данила Алалыкина? Лала быстро сориентировался, хорошо исполнил, было неожиданно как для защитников, так и для вратаря. Каждый гол придавал эмоции, все шайбы хорошие. Пижонство? Да нет, почему. Если ты умеешь, то почему бы не сделать. Я, допустим, не мог делать, даже не старался. Если сейчас новое поколение может такое делать, то почему нет», — цитирует Козлова пресс-служба уфимского клуба.

В нынешнем сезоне Алалыкин провёл 30 встреч, в которых забросил три шайбы и отдал 10 результативных передач, набрав в общей сложности 13 очков. В следующем матче регулярного сезона «Салават Юлаев» сыграет дома со СКА 4 февраля. «Лада» 5 февраля на своей площадке встретится с нижнекамским «Нефтехимиком».

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